Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanağın ardından açan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.
Cıbıltepe kayak merkezi bölgesinde gökkuşağı, çiçekler ve sarıçam ormanları güneşin açmasıyla kartpostallık manzara sergiledi.
Kaynak: AA
Kars, Güncel, Son Dakika
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