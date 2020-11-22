Gökkuşağı kendine hayran bıraktı - Son Dakika

Gökkuşağı kendine hayran bıraktı
22.11.2020 12:49
Beyoğlu'nda sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından çıkan gökkuşağı izleyenleri kendine haran bıraktı.
Beyoğlu'nda sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından çıkan gökkuşağı izleyenleri kendine haran bıraktı. Haliç ve Taksim Meydanı civarında görülen gökkuşağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Megakentte sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından İstanbul'da gökkuşağı oluştu. Birçok vatandaş yağmur sonrası oluşan gökkuşağını cep telefonları ile kayıt ederken fotoğrafçılar ise en güzel kareyi yakalamaya çalıştı. Havadan çekilen gökkuşağının görüntüsü İstanbul'un manzarası ile birleşince seyrine doyumsuz kareler ortaya çıktı. Yaklaşık 20 dakika gözüken gökkuşağı daha sonra gözden kayboldu. Görüntülerde gökkuşağının bir ucunun Haliç civarında bir uçunun da Taksim Meydanı civarında olduğu gözüktü.
-İHA-
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