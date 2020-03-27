Gökkuşağından Renkler ile bağışıklığı güçlendirin

Kurucusu olduğu yöntemle de virüsüne karşı bağışıklığı güçlendirmenin ipuçlarını aktarıyor.



Clara Seren Amram, rengarenk sebze ve meyvelerin sağlığımız üzerindeki olumlu etkilerini bizlere tekrar hatırlatıyor: "Vücudumuzun ihtiyacı olan tüm vitaminleri doğa bize cömertçe vermiştir. Yeterki, seçimimizi doğadan yana yapalım, doğal beslenmeyi ilke edinelim" diye konuşuyor.



"Vücut ve ruhsal sağlığımız bir bütündür" diyen Amram sözlerini şöyle sürdürüyor: "Kaygı düzeyinin yükseldiği şu günlerde özellikle koyu yapraklı sebzeler, yüksek magnezyum içerikleriyle stresten arınmamıza yardımcı olabilirler. Evde otururken obeziteye geçit vermemek için de sebzelerin tokluk hissi veren ve sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayan özelliklerinden yararlanabiliriz. Potasyum zengini sebzeler antioksanlar aracılığıyla kalbimizi korumaya yardımcıdırlar. Beyin sağlığımız için folik asit, direncimizi artıran E vitamini ve C vitamini de bolca bulunur."