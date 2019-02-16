Gökkuşağının Eşsiz Manzarası Görenleri Hayran Bıraktı
1 saat önce
Taksim'de kısa süren yağışın ardından beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı.
Taksim
'de kısa süren yağışın ardından beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı. Vatandaşlar o anları kameralarına kaydederken bol bol fotoğraf çekti. İstanbul
'da gün içerisinde belirli aralıklarla yağan yağmurun ardından havada oluşan gökkuşağının eşsiz manzarası kendine hayran bıraktı. İstanbul'un en yoğun noktalarından olan Taksim Meydanı'nda ise gökkuşağını gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti.
O anları kameralarına kaydeden vatandaşlar ve turistler, gökkuşağı önünde bol bol fotoğraf çektirerek o anları ölümsüzleştirdi. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:24 Kaynak: İHA
Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
Küçük Kız Köprüden Atladı Meraklı Vatandaşlar Fotoğraf Çektirdi
İstanbul'da Yine Aynı Korku! Balat'ta 4 Katlı Bina Çöktü
Bakan Resmen Açıkladı! İlaç, Gübre ve Tohumda da Tanzim Satışlar Yapılacak