Kuzey Minnesota eyaletinde kaydedilen görüntülerde göklerden bir anda fırlayan kartalın, gözüne kestirdiği evcil kediyi avladığı anlar yer alıyor.
Kartal, tek hamlede kontrol etmeyi başardığı kediyi önce pençeleriyle boğuyor ardından yine pençelerinin arasına alarak gözden kayboluyor.
Diğer yandan kedinin evcil bir kedi olması ise duyanları üzdü. Kedinin sahipleri olaydan sonra büyük bir üzüntü yaşadı.
Son Dakika › Yaşam › Göklerden zıpkın gibi fırlayan kartal, evcil kediyi pençeleriyle öldürdü! İzlemeye yürek yetmez - Son Dakika