Gökmen Tanış İçin 90 Gün Daha Tutukluluk Süresi İstenecek
29 dakika önce
Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda 4 kişiyi öldüren Gökmen Tanış için 90 gün daha tutukluluk süresi istenecek.
Hollanda
'nın Utrecht
kentinde bir tramvayda 4 kişiyi öldüren Gökmen Tanış için 90 gün daha tutukluluk süresi istenecek.
Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda 4 kişiyi öldüren Gökmen Tanış'a karşı açılan dava bugün Orta Hollanda mahkemesinin konsey odasında ele alınacak. Burada Tanış'ın daha uzun süre gözaltında kalması gerekip gerekmediği tartışılacak. Gelen bilgilere göre Cumhuriyet Savcılığı
Servisi (OM), 37 yaşındaki Türk asıllı zanlının 90 gün daha tutuklu kalmasını talep edecek.
18 Mart'ta yaşanan katliamın sebebinin ne olduğunu araştırmak için bilgi toplamak ve analiz etmek için OM çalışmalarına devam ediyor. Soruşturma tamamlanmasından önce birkaç ay geçmesi bekleniyor.
Daha önce de açıklandığı gibi Tanış hakkındaki iddialar arasında terörist amaç ile cinayetler işleme, terörist amaçla girişimde bulunma ve tehdit yer alıyor. - AMSTERDAM
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:23 Kaynak: İHA
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