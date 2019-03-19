Gökmen Tanış'ın Bir Muhabiri Taciz Ettiği Video Ortaya Çıktı

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Cami Saldırısında Eşini Kaybeden Yeni Zelandalı Duygulandıran Sözler: Onu Bağışlıyorum

Hollanda Saldırganının Eski Kız Arkadaşı Konuştu: O Bir Terörist Değil, Psikopat