Gökmen Tanış'ın Bir Muhabiri Taciz Ettiği Video Ortaya Çıktı
18 dakika önce
Hollanda'nın Utrecht kentinde tramvayda öldürülen 3 kişinin katil zanlısı Gökmen Tanış'ın, 2011 yılında Hollandalı bir muhabiri sözlü taciz ettiği ortaya çıktı.
Hollanda
'nın Utrecht
kentinde tramvayda öldürülen 3 kişinin katil zanlısı Gökmen Tanış'ın, 2011 yılında Hollandalı bir muhabiri sözlü taciz ettiği ortaya çıktı.
Hollanda'nın Utrecht kentinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili bir numaralı zanlısı Yozgat
doğumlu Türk vatandaşı Gökmen Tanış'la ilgili yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Zanlının Amsterdam
'da bir arkadaşıyla beraber Hollandalı bir muhabiri sözlü taciz ettiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerin 2011 Ağustos ayına ait olduğu ve Tanış'ın muhabir Chantal Hanse'yi "Bütün kıçın açık" ve "Sen bir demokratsın" şeklinde sözlerle taciz ettiği görülüyor.
Tanış, "ailevi meseleler" sebebiyle tramvaydaki bir yakınına, ardından yardım etmek isteyenlere ateş açtığını iddia etti. - UTRECHT
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 10:58 Kaynak: İHA
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