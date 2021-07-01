Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı - Son Dakika

Bursa'da uzay ve havacılık konusunda heyecan ve farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kademeli normalleşmenin üçüncü dönemine geçilmesiyle yeniden ziyarete açıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen merkez, pazartesi hariç her gün 11.00-16.00 saatlerinde gezilebiliyor.

Merkezi ziyaret edenler, astronotların uzaydaki yaşamından güneş sistemine, yolcu uçağı deneyiminden Uluslararası Uzay İstasyonu'na kadar 150'den fazla yerli imkanlarla hazırlanmış düzeneği inceleyebiliyor.

Yeniden açılmasının ardından GUHEM'e gelen öğrenciler, uzman personel eşliğinde havacılık ve uzay katını gezip havacılık düzeneklerini gördü. Havacılıkla ilgili mekanizmalar, uçak simülatörleri hakkında bilgiler alan öğrenciler, gerçek boyutlu A-320 uçak modelinin kokpitini de ziyaret etti.

Uzay aracı izlenimi verilmiş asansörle merkezin üst katına çıkan ziyaretçiler, burada da gök bilimine dair düzenekler, atmosfer olayları, güneş sistemi, astronotların uzaydaki yaşam şartlarına ilişkin bilgi aldı.

Merkezi ziyaret eden Mert Kırcal, düzenekleri incelerken çok heyecanlandığını belirterek, "GUHEM çok güzel bir merkez, hayran kalmamak imkansız. Astronotlar uzayda neler yapıyor, nasıl yaşıyor; hepsi var. Uzaya ve gökyüzüne merakı olan herkes GUHEM'e gelmeli." ifadelerini kullandı.

Uzaya gönderilen temsili bir roketin içine girdiğini anlatan Eymen Çelik de "Rokete binmek heyecan vericiydi. Maket uçak uçurma deneyimi de yaşadım. Simülasyonda kuşlar gibi gökyüzünde uçtuk. Uzay katında aydan gelen bir parça vardı. Bu çok heyecan vericiydi." değerlendirmesinde bulundu.