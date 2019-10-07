Son Dakika Haberleri: Gökmeydan Spor Kulübünün şampiyona başarısı
Son Dakika Spor Gökmeydan Spor Kulübünün şampiyona başarısı

Gökmeydan Spor Kulübünün şampiyona başarısı

1 saat önce

Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü oyuncuları, Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonasında büyük başarı elde etti.

Gökmeydan Spor Kulübünün şampiyona başarısı, System.String[]

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Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonasına 6 il ve 16 kulüpten 200'ün üzerinde sporcu katıldı. Müsabakalara 11 sporcu ile katılan Gökmeydan Spor Kulübü, Eskişehir Porsuk Spor Salonunda düzenlenen şampiyonada 3 gümüş, 8 bronz madalya kazandı. Şampiyona sonrası değerlendirme yapan Gökmeydan Spor Kulübü Antrenörü Elif Çatal, "Sporcularımın ilk defa yarışma tecrübeleri kazanmaları, bizim için çok önemliydi. Bundan sonra daha büyük başarılar kazanacağımıza inanıyorum. Ayrıca bizi yalnız bırakmayan Kulüp Başkanımız Hilmi Yıldırım'a teşekkür ederim" dedi.


Şampiyonada 40 yas üzeri ferdi bayanlarda Bahar Dalçın gümüş, 30 yaş üzeri ferdi bayanlarda Elif Çatal gümüş, 18 yaş üstü çiftlerde Elif Çatal gümüş, genç çiftlerde Hamza Ünal ve Beyza Ekim bronz, genç bayan senkron takımda Rukiye Buse Sönmez, Beyza Ekim, İremsu Dağdelen bronz, yıldız erkek senkron takımda Emre Koca, Onur Mücahit Dalçın ve Çağkan Er bronz olmak üzere toplam 11 madalya kazanıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Gökmeydan, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:56 Kaynak: İHA
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