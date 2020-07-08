Göknar ağaçlarını komandolar koruyacak - Son Dakika

Göknar ağaçlarını komandolar koruyacak

- Göknar ağaçlarını komandolar koruyacak Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bartın, Karabük ve Zonguldak ormanlarındaki Göknar ağaçlarına zarar veren kabuk böceklerine karşı mücadele için 12 bin 500 adet Thanasimus Formicarius daha salınacak.

- Göknar ağaçlarını komandolar koruyacak

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BARTIN - Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bartın, Karabük ve Zonguldak ormanlarındaki Göknar ağaçlarına zarar veren kabuk böceklerine karşı mücadele için 12 bin 500 adet Thanasimus Formicarius daha salınacak.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nün görev sahasında bulunan ormanlardaki ağaçlara zarar veren zararlılara karşı mücadelesi devam ediyor. Müdürlük bu kapsamda Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde bulunan Orman Zararlılarıyla Mücadele Teşhis ve Tanı Laboratuvarı'nda, ormanlardaki Göknar ağaçlarına zarar veren kabuk böceğine karşı, zararlının doğal düşmanı olan ve 'Komando böcek' olarak tanımlanan zararlısına karşı, doğal düşmanı olan ve komando böcek olarak bilinen Thanasimus formicarius üretimi yapılıyor. Geçen yıllarda 14 bin adet Bartın, Karabük ve Zonguldak'taki ormanlara salınan komando böcekler bu yılda 12 bin 500 adet üretilerek doğaya salınacak.

Orman zararlılarına karşı biyolojik mücadeleye büyük önem verdiklerini kaydeden Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, göknar kabuk böceği ile beslenen komando böceklerin doğaya zararının bulunmadığını belirtti.

Beyazlı gazetecilere yaptığı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz laboratuvarda 2 yıldır, Göknar kabuk böceği zararlısına karşı komandoı ismini koyduğumuz yırtıcı böcek üretilmektedir. Bu Bartın, Zonguldak, Karabük ormanlarında her yıl yapılan taramalar sonucu göknar kabuk böceği ile mücadele için yapılmaktadır. Laboratuvarımız başından sonuna kadar bu sürece müsait olup, personelimiz her yıl bu üretimi yapmaktadır. Bu zararlı gal arısından çok daha önce ülkemize gelmiş, mücadelesi çok daha iyi bilenen bir zararlı ve her yıl işletme şeflerimiz ve orman muhafaza memurlarımız tarafından ormanlar taranır ve görüldükleri yerlere yırtıcı bırakılır. Bu şekilde zararlının popülasyonunu minimuma indirerek zararları ortadan kaldırıyoruz. 14 bin yırtıcı üretilerek bu zamana kadar ormanlara salındı. Saldığımız yırtıcılar ormanda biyolojisine uygun şekilde salınıp, yerleştirilerek tekrar üreyip, çok daha üst sayılara ulaşarak zararlı kabuk böceği ile mücadelesini sürdürüyor" dedi.

Zonguldak, Karabük, Bartın, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 13:02 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Göknar ağaçlarını komandolar koruyacak - Son Dakika
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