Son Dakika Haberleri: Gökova Fırkateyni Kuzey Atlantik'te eğitimler düzenliyor
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Gökova Fırkateyni Kuzey Atlantik'te eğitimler düzenliyor

1 saat önce

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova Fırkateyni, Dynamic Mongoose-19 NATO Tatbikatı kapsamında NATO unsurlarının katılımıyla, Kuzey Atlantik Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdi.

Gökova Fırkateyni Kuzey Atlantik'te eğitimler düzenliyor, System.String[]
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova Fırkateyni, Dynamic Mongoose-19 NATO Tatbikatı kapsamında NATO unsurlarının katılımıyla, Kuzey Atlantik Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdi.

NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevine katılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova Fırkateyni, Dynamic Mongoose -19 NATO Tatbikatı kapsamında, NATO unsurlarının katılımıyla Kuzey Atlantik Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
Gökova, Güncel
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