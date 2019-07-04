Gökova Fırkateyni Kuzey Atlantik'te eğitimler düzenliyor
1 saat önce
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova Fırkateyni, Dynamic Mongoose-19 NATO Tatbikatı kapsamında NATO unsurlarının katılımıyla, Kuzey Atlantik Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:41 Kaynak: İHA
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova
Fırkateyni, Dynamic Mongoose-19 NATO Tatbikatı kapsamında NATO unsurlarının katılımıyla, Kuzey Atlantik Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdi.
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-1 (SNMG-1) görevine katılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gökova Fırkateyni, Dynamic Mongoose -19 NATO Tatbikatı kapsamında, NATO unsurlarının katılımıyla Kuzey Atlantik Denizi'nde eğitimler gerçekleştirdi. - ANKARA
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