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Gökova Körfezi Akbük Koyu'nda binlerce kızılçam kuraklığa yenildi - Son Dakika

Gökova Körfezi Akbük Koyu'nda binlerce kızılçam kuraklığa yenildi

15.12.2021 12:17

Gökova Körfezi Akbük Koyu'nda binlerce kızılçam kuraklığa yenildi Kurumaya başlayan binlerce kızılçam ağacı, çevresindeki ağaçlara zarar vermemesi için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kesimine başlandı.

Gökova Körfezi Akbük Koyu'nda binlerce kızılçam kuraklığa yenildi

Kurumaya başlayan binlerce kızılçam ağacı, çevresindeki ağaçlara zarar vermemesi için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından kesimine başlandı.

MUĞLA - Kuraklık ve iklim krizi sonrası binlerce çam ağacının kurumaya başladığı Muğla'nın Menteşe ilçesi Akbük koyundaki çam ağaçları Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından çevredeki ağaçlara zarar vermemesi için kesim çalışmalarına başladı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, Mavi Yolculuğun önemli mola merkezlerinden Gökova Körfezi içinde yer alan Akbük koyunun sırtlarındaki binlerce çam ağacı kuraklık nedeniyle kuramaya başladı. Özellikle Temmuz, Ağustos aylarında ilk defa nem oranının çok düşük olması ve Milas bölgesindeki orman yangınlarından etkilenen çam ağaçları teker teker kurumaya başladı.

"İşaretlenen ağaçlar kesiliyor"

İki yıldır çok az yağışın düştüğü Muğla bölgesinde fizyolojik kuraklığın etkisinde kalan ve kaya zemin üzerinde yer alan Akbük koyundaki kuruyan çam ağaçlarının çevresindeki yeşil çamlara zarar vermemesi için Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri önce kuruyan ağaçları tespit ederek işaretledi. İşaretleme çalışmasının ardından ağaçlarda kesim çalışması başlatıldı.

"Ağaçlar kayaç zemin üzerinde"

Zengin toprak ortamı bulunmayan kayaç zemin üzerindeki kuruyan kızılçam ağaçları tek tek kesilecek. Kuruyan kızılçam ağaçlarının bulunduğu bölgede bulunan değişik türdeki ağaçlar da kuraklıktan etkilenirken, yapılacak kesim çalışması sonrası saha temizlenecek ve tekrar fidan dikilmesi gereken bölgelerde fidan dikilecek. Fidan dikiminin yapılmadığı bölgelerde de doğal tohumlama yöntemi ile fidanların yeşermesi bekleniyor.

"İlk defa 30 gün nemsiz hava yaşadık"

Akbük koyunda uzun yıllardır işletmecilik yapan Öner Altaş, yıllardır ilk defa kuraklık ve düşük nem sonrası ağaçların kurumaya başladığını açıkladı. Altaş, "Küresel iklim değişikliğinin sebep olduğu olaylardan birisi de kuraklık. Kuraklık, azalan yağışlar ve artan sıcaklık nedeniyle meydana gelen bir doğal afet. Geçtiğimiz yaz aylarında Türkiye'nin birçok yerinde özellikle Muğla ilimizde meydana gelen yangınlar çok uzun sürdü. Bizim bulunduğumuz bu bölgede daha önce de birçok orman yangını oldu. Bu yangınlar bir günde, üç saatte, 2 saatte, 10 dakikada müdahale edilerek söndürüldü. Fakat bu sene hiç olmadığı kadar kurak bir yaz geçirdik. Bulunduğumuz bu bölgede 30 gün boyunca, hiç çiğ yağmadan, nemin olmadığı bir poyraz hava ile karşılaşmamıştık. Akbük'te de zemin çakıl olduğu bazı bölümlerde bu kuraklık sebebiyle ve özellikle Milas yangının bu bölgeye verdiği hararet sebebiyle bizim bulunduğumuz bu bölgedeki çamlar kurudu. Şimdi Orman Bölge Müdürlüğümüz bu ağaçları mühürledi ve bugün itibari ile kesimlerine başladılar. İnşallah bu sene Aralık ayında çok iyi yağış aldık. İnşallah bu kış böyle devam eder ve önümüzdeki yazlara daha umutla bakarız ve bu kuraklıktan kurtuluruz" dedi.

Gökova Körfezi Akbük Koyu'nda binlerce kızılçam kuraklığa yenildi
Gökova Körfezi Akbük Koyu'nda binlerce kızılçam kuraklığa yenildi
Gökova Körfezi Akbük Koyu'nda binlerce kızılçam kuraklığa yenildi
Gökova Körfezi Akbük Koyu'nda binlerce kızılçam kuraklığa yenildi

Orman Bölge Müdürlüğü, Gökova, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gökova Körfezi Akbük Koyu'nda binlerce kızılçam kuraklığa yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gökova Körfezi Akbük Koyu'nda binlerce kızılçam kuraklığa yenildi - Son Dakika
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