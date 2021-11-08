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Gökova Körfezi Akbük ve Turnalı'da Kıyı Temizliği - Son Dakika

Gökova Körfezi Akbük ve Turnalı'da Kıyı Temizliği

08.11.2021 08:28
Gökova Körfezi Akbük ve Turnalı'da Kıyı Temizliği

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kent Konseyi işbirliğinde "Denizden Karaya Ormanlarımıza Kıyılarımıza Sahip Çıkıyoruz" başlığı taşıyan çocuklara yönelik farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Pazar günü gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Gökova Körfezi'nde Menteşe Belediyesi sorumluluk alanında yer alan Turnalı ve Akbük'te kıyı temizliği, Akbük koyunda ise deniz dibi temizliği yapıldı. Etkinliğin ilk bölümünde 6 gruptan oluşan temizlik ekipleri yol güzergâhlarında ve kıyılarda doğaya zarar verecek maddeleri tek tek topladı. Etkinliğe görevli personelin yanında Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve çok sayıda gönüllü vatandaş katıldı. Kıyı temizliğine yönelik açıklama yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Çevremizi, sahillerimizi korumak ve temiz tutmak adına her yıl kıyı temizliği temizliği yapıyoruz. Özellikle yaz sezonunun bitiminde kıyı bölgelerimizde sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarına her geçen gün katılımın arttığını gözlemliyoruz. Pandemiyle birlikte her yaştan insanımızda temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama bilinci giderek zorunluluk halini alıyor. Bugün Belediyemizin sorumluluk alanında bulunan Gökova Körfezi Akbük ve Turnalı mevkiinde gönüllülerle beraber kıyı temizliği yaptık. Akbük koyunda ise deniz dibi temizliği yapıldı. Gün boyunca toplanan atık ve çöpler ayrıştırılarak ekiplerimizce bertaraf edildi. Herkesi çevreye duyarlı olmaya kıyılarımızı korumaya davet ediyor, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Etkinliğin ikinci bölümünde Akbük'te bir panel - forum gerçekleştirildi. "İklim Krizi - Ne Yapmalı" başlığı taşıyan panelde konuşan Prof. Dr. Ali Osman Karababa, iklim adaleti için mücadele zamanı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; "Dünyamızda sürdürülmekte olan kapitalist düzenin yarattığı iklim krizi nedeniyle, küresel düzeyde çok acil önlemler alınması gerekirken, hükümetlerin henüz bu aciliyete uygun hızda adımlar atmadığı görülmektedir. Sera etkisi nedeniyle küremizin ortalama sıcaklığı 1,2°C'nin üzerinde artmıştır. Bu sıcaklık artışının sonuçlarını da artan seller, fırtınalar, aşırı sıcak hava olayları, su sıkıntısı, kuraklık, çölleşme, artan orman yangınları ile yaşamaktayız. Bütün bu olaylar sonucunda birçok insan yaşamını yitirirken, çok sayıda insan da bulundukları ortamlar yaşanamaz hale geldiği için ya kendi ülkeleri içinde farklı bir bölgeye veya başka ülkelere göç etmek zorunda kalmaktadır. Bu sayının yakın gelecekte 1 milyarı aşması beklenmektedir. Küresel düzeydeki bu göç olayının hem yer değiştiren toplumlar hem de varış noktasındaki ülkelerde yaşayan toplumlar açısından ciddi sorunlara neden olması beklenmektedir."

Gökova Körfezi Akbük ve Turnalı'da Kıyı Temizliği

Bahattin Gümüş, Pazar, GÖÇ, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gökova Körfezi Akbük ve Turnalı'da Kıyı Temizliği - Son Dakika


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