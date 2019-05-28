Son Dakika Haberleri: Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem

3 saat önce

AKDENİZ'de merkez üssü Gökova Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem, System.String[]
AKDENİZ'de merkez üssü Gökova Körfezi olan, Richter ölçeğine göre 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başta Bodrum olmak üzere, çevre ilçeler ile Muğla kent merkezinde de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Gökova Körfezi'nde Bodrum'un 0,35 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 08.27'de meydana geldi. Yerin 7,08 kilometre derinliğinde olan deprem, Bodrum'un yanı sıra, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Özellikle Bodrum'da paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4,6 olarak açıkladı.


- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:02 Kaynak: DHA
Muğla, Bodrum, Gökova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gökova Körfezi'nde 4,6 Büyüklüğünde Deprem Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu Binali Yıldırım "Çaldılar" çıkışıyla ilgili açıklama yaptı: Mecburdum Suriyeliler, şehrin göbeğinde satırlarla birbirine girdi! Dehşet anları kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 12:06:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]