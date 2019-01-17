Gökova Körfezi'nde Akdeniz Foku Görüntülendi

Gökova Körfezi'nde Akdeniz foku görüntülendi Dünyada toplam nüfusu 750 dolayında hesaplanan ve koruma altında bulunan Akdeniz foku Gökova Körfezi'nde avlanırken vatandaşlar tarafından görüntülendiMUĞLA - Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Akdeniz foku Ege kıyılarında nadir de...

Gökova Körfezi'nde Akdeniz foku görüntülendi

Dünyada toplam nüfusu 750 dolayında hesaplanan ve koruma altında bulunan Akdeniz foku Gökova Körfezi'nde avlanırken vatandaşlar tarafından görüntülendi



MUĞLA - Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Akdeniz foku Ege kıyılarında nadir de olsa görülmeye başlandı. Son olarak Gökova Körfezi'nde kıyıdan balık avlayan vatandaşlar tarafından denizde kıyıya yakın avlanırken görüntülenen yaklaşık 2 metre boyundaki Akdeniz foku vatandaşların cep telefonu kamerasına yakalandı.

Dünyada sadece Türkiye, Moritanya, Yunanistan ve Madeira Adaları'nda yaşayan ve sayılarının da toplam 750 civarında olduğu tahmin edilen Akdeniz fokunun neslinin devamı için koruma altına alınan deniz canlılarından birisi. Son yıllarda balıkçı ağlarına zarar verme nedenleriyle bilerek veya bilmeyerek öldürülen Akdeniz foku, kıyılardaki yapılaşmadan kaynaklı yaşam alanlarının daraltılması sonucu yok olma tehdidi ile karşı karşıya.

Gökova Körfezi'nde kıyıdan balık avlayan vatandaşlar, "Denizde karaltı gördük. Önce yunus zannettik. Sonra kuyruk ve kafasından Akdeniz foku olduğunu görünce cep telefonu ile görüntüledik. Belki bizim oltalarımıza takılan balıkların peşindeydi. Ama kıyıdaki insanlara aldırış etmeden deniz yüzeyinde yüzerek kayboldu" dediler.

2006 yılında Didim açıklarında bir buçuk aylık bir Akdeniz foku Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bulunmuş ve Foça Fok Rehabilitasyon Merkezinde bakımı sonrası merhum iş adamı Mustafa Koç tarafından sahiplenilerek 2007 yılında Datça Yarımadası'na bırakılmıştı. 'Badem' ismi verilen sevimli Akdeniz foku Gökova Körfezi'nde uzun süre gündemi meşgul etmiş ve ardından kaybolmuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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