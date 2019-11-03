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Son Dakika 3. Sayfa Gökova Körfezi'nde 'canavar' yakalandı

Gökova Körfezi'nde 'canavar' yakalandı

6 saat önce

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde son zamanlarda çok sık rastlanan balon balığı Gökova Körfezi'nde amatör balıkçılar tarafından da yakalandı.

Gökova Körfezi'nde 'canavar' yakalandı, System.String[]

Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinde son zamanlarda çok sık rastlanan balon balığı Gökova Körfezi'nde amatör balıkçılar tarafından da yakalandı.


Son yıllarda sayılarında sürekli artış görülen, diğer deniz canlılarına karşı tehdit oluşturması nedeniyle yakalanması, satılması ve karaya çıkartılması yasak olan balon balığının küresel ısınma nedeniyle sıcak bölgelerden Akdeniz, Ege ve ardından Marmara bölgesinde yoğun bir şekilde ürediği belirlendi.


Muğla'nın Gökova Körfezinde olta balıkçılığı için denize açılan amatör balıkçıların oltasına takılan yaklaşık 50 santim uzunluğundaki balon balığı, Gökova Körfezi'nde bugüne kadar yakalanan en büyük balon balığı olduğu öğrenildi.


Yakalanan 50 santim uzunluğundaki balon balığının Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne teslim edileceği öğrenilirken, bilimsel araştırma sonrası Su Ürünleri Fakültesi'nin Balık Müzesinde sergileneceği açıklandı.


Tetrodotoxin isimli zehri salgılayan balon balığının siyanürden bin kat, arsenikten ise bin 200 kat etkili olduğu biliniyor. Keskin dişleriyle ağları ve misinaları parçalayan balon balıkları balıkçıların da korkulu rüyası olmaya başladı. Uzmanlar ise balıkla karşılaşınca elle temas edilmeden balığın toprağa gömülerek imha edilmesi gerektiğini açıkladı. - MUĞLA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:00 Kaynak: İHA
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