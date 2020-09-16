Gökova Körfezi'nde rüzgar sörfü yoğunluğu - MUĞLA - Son Dakika

Rüzgar ve uçurtma sörfü eğitmeni Özgür Ceylan , AA muhabirine, Akyaka'nın rüzgar ve uçurtma sörfü açısından dünyanın önemli merkezlerinden olduğunu belirtti.

Hava sıcaklığının 38 derece ölçüldüğü Akçapınar Sahili'nde sudan çıkmayan sörfçüleri, tatilciler de ilgiyle takip etti.

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