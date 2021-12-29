Gökova Körfezi'ndeki bir mağarada yeni doğmuş Akdeniz foku görüntülendi - Son Dakika

Akdeniz Koruma Derneğince Muğla'nın Gökova Körfezi'nde 5 yıl önce hayata geçirilen izleme projesi kapsamında, bir mağarada yeni doğmuş Akdeniz foku görüntülendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Akdeniz fokunun Gökova Körfezi'nde yaşam alanlarını artırmak için doğal kıyı mağaralarında, türün üreme dönemlerinde kullanabileceği platform yapıldı.

Gökova Körfezi'nde Akdeniz fokunun dinlenme ve yavru büyütmek için kullandığı kıyı mağaraları, aynı zamanda foto kapan ve tam zamanlı kamera sistemleri ile izlemeye alındı.

Körfezde Akdeniz Koruma Derneğince izleme çalışması yürütülen kıyı mağarasından birinde yeni doğmuş Akdeniz fokunun görüntülenmesi, ekipleri heyecanlandırdı.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Güney Ege kıyılarında foto kapan yardımıyla izlenen bir kıyı mağarasında Akdeniz fokunun dünyaya geldiğini tespit ettikleri bildirildi.

Dünyada 600-700 arasında, Türkiye kıyılarında ise 100 kadar Akdeniz fokunun yaşadığı belirtilen açıklamada, nesli tehlike altında bu türün her yeni bireyinin deniz koruma alanları ve Akdeniz fokunun neslinin devamı için umutları artırdığı ifade edildi.