Gökova Körfezi'nden tekneyle açılan 3 kişi bulunamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gökova Körfezi'nden tekneyle açılan 3 kişi bulunamadı - Son Dakika

Gökova Körfezi'nden tekneyle açılan 3 kişi bulunamadı

6 saat önce

Gökova Körfezi'nde tekneyle denize açılan 3 kişiye sahil güvenlik ekipleri henüz ulaşamadı.

Gökova Körfezi'nden tekneyle açılan 3 kişi bulunamadı, System.String[]

Gökova Körfezi'nde tekneyle denize açılan 3 kişiye sahil güvenlik ekipleri henüz ulaşamadı.


Edinilen bilgiye göre Muğla 112 acil servisini arayan U.A. isimli bir kişi, babası E.İ'nin M.İ. ve O.A. ile birlikte Karaca Söğüt mahallesi Ayın koyundan 4,5 metrelik tekneyle denize açıldıklarını belirterek, geriye dönmedikleri ihbarında bulundu.


Havanın kararması ile kaybolduklarından şüphelenilen üç kişinin aranması içi sahil güvenlik ekipleri iki bot, bir uçak ve bir mobil radar ile arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan aramalara rağmen söz konusu üç kişiye ve tekneye ulaşılamadı. - MUĞLA

Gökova, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:35 Kaynak: İHA
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