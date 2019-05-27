Son Dakika Haberleri: Gökova Körfezinde zeytinlik yangını

Gökova Körfezinde zeytinlik yangını

2 saat önce

Muğla'nın Gökova Körfezi'nde zeytinlik alanda yangın çıktı.

Gökova Körfezinde zeytinlik yangını, System.String[]
Muğla'nın Gökova Körfezi'nde zeytinlik alanda yangın çıktı. Elektrik tellerinden kaynaklandığı düşünülen yangında yaklaşık birçok zeytin ağacı kül oldu.

Yangın, Menteşe ilçesinin kırsal Sarnıç Mahallesi'ndeki Turnalı mevkisinde meydana geldi. Sabah saatlerinde zeytin ağaçlarının bulunduğu sahilde yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elektrik tellerinden çıktığı düşünülen yangında zeytin ağaçları zarar gördü. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:59 Kaynak: İHA
Menteşe, Muğla, Gökova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otogarda Bilet Bulamayınca Bunalıma Giren Vatandaş, Ekmek Bıçağıyla Boğazını Kesti İstanbul Fikirtepe'de Çıkan Yangın 3 Binaya Sıçradı: 2 Ölü, 4 Yaralı Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı İstanbul'da İftar Saatinde Kafeye Kurşun Yağdırıp Kaçtı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:39:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gökova Körfezinde zeytinlik yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]