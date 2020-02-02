Gökpınar gölü beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpıhar gölü, yağan karla beyaz gelinliğini giydi.



Mavi ve berrak suyu ile dikkat çeken Gökpınar gölü, yağan karla farklı bir güzellik kazandı. Yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan göl, sert geçen kış şartları nedeniyle sessizliğe büründü. Göldeki sakinlikle birlikte, gölün masmavi suyu ve onu çevreleyen beyaz örtü fotoğraf karelerine yansıdı. - SİVAS