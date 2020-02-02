Gökpınar gölü beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gökpınar gölü beyaz gelinliğini giydi - Son Dakika

Gökpınar gölü beyaz gelinliğini giydi

6 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpıhar gölü, yağan karla beyaz gelinliğini giydi.

Gökpınar gölü beyaz gelinliğini giydi, System.String[]

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Gökpıhar gölü, yağan karla beyaz gelinliğini giydi.


Mavi ve berrak suyu ile dikkat çeken Gökpınar gölü, yağan karla farklı bir güzellik kazandı. Yaz aylarında yoğun ziyaretçi akınına uğrayan göl, sert geçen kış şartları nedeniyle sessizliğe büründü. Göldeki sakinlikle birlikte, gölün masmavi suyu ve onu çevreleyen beyaz örtü fotoğraf karelerine yansıdı. - SİVAS

Gökpınar, Gürün, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
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