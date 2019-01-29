Son Dakika Haberleri: Göksal Güngör, İkinci Kez Glafrı'nin Küresel Başkanı Oldu

Göksal Güngör, İkinci Kez Glafrı'nin Küresel Başkanı Oldu

1 saat önce

Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, 2018 yılından bu yana yürüttüğü Global Alüminyum Folyo Üreticileri İnisiyatifi (GLAFRI) Küresel Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Göksal Güngör, İkinci Kez Glafrı'nin Küresel Başkanı Oldu, System.String[]
Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, 2018 yılından bu yana yürüttüğü Global Alüminyum Folyo Üreticileri İnisiyatifi (GLAFRI) Küresel Başkanlığı görevine yeniden seçildi.

Assan Alüminyum'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Göksal Güngör global alüminyum folyo pazarının en yüksek çatı sivil toplum kuruluşu niteliğinde olan GLAFRI'de ikinci kez başkan seçildi.

Dubai'de gerçekleştirilen GLAFRI Genel Kurulunda küresel başkanlığa yeniden seçilen Güngör, böylece GLAFRI'ye ikinci kez başkanlık eden ilk isim oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göksal Güngör, bu gelişmenin hem şirketi, hem de Türk alüminyum sektörü için gurur verici olduğunu belirterek, GLAFRI'nin dünya folyo üretiminin yarıdan fazlasını temsil eden şirketlerden oluştuğunu aktardı.

Güngör, Assan Alüminyum'un 300 bin tona ulaşan kurulu kapasitesi ile Türkiye'de alüminyum sektörünün lideri, yıllık 100 bin tona ulaşan alüminyum folyo üretim kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük üç alüminyum folyo üreticisinden biri olduğunu bildirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Assan Alüminyum olarak sürdürülebilir bir üretim anlayışını benimsedik. Yatırımlarımızı ve planlarımızı 'Geleceği Tüketmeden Üretiyoruz' mottosu çerçevesinde gerçekleştiriyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın yolu sorumlu ve sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla mümkün. Bu kapsamda elektrik üretimimizin neredeyse tamamını bünyemizdeki yenilenebilir enerji üretim tesisinden sağlıyoruz. Bunun yanı sıra sahip olduğumuz geri dönüşüm tesisimiz ile alüminyumu en etkili biçimde geri dönüştürürken şirketimizin karbon ayak izini de azaltmış oluyoruz."

GLAFRI'nin folyo pazarının gelişmesi için önemli girişimlere katkı sağlamaya, sektörün sürdürülebilirliğine ve kaynakları verimli kullanmasına yönelik çalışmalar yapmaya devam edeceğini belirten Güngör, Assan Alüminyum'un sahip olduğu vizyonu ve deneyimi bu platforma aktaracaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:59 Kaynak: AA

Sivil Toplum Kuruluşu, Dubai, Assan Alüminyum, Ekonomi
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