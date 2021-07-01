Sevilen şarkıcı Göksel, önceki gün bir erkek arkadaşıyla birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi.

Bir mekanda yemek yiyen Göksel ve erkek arkadaşı, görüntülendiklerini fark edince rahatsız oldu.

Makyajsız olduğu görülen Göksel, yerinden kalkarak restoranın arka kısmında bir yere oturdu.

BOKS DERSLERİ ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 49 yaşındaki Göksel'in boks dersleri aldığı ortaya çıktı. Şarkıcı, "Neden boks dersi alıyorsunuz?" şeklindeki soruya "Çok zevkli ve bana iyi geliyor. Siz sakin bir insan görüyorsunuz ama içimde çok sinirli bir insan var zaman zaman. Onu da atıyorum. Bana terapi gibi geliyor. Benden bir boksçu çıktığına inanamıyorum" sözleriyle yanıt verdi.