Son Dakika Haberleri: Göksel Arsoy, Ozan Güven Oylarını Kullandı

Göksel Arsoy, Ozan Güven Oylarını Kullandı

41 dakika önce

YEŞİLÇAM'ın unutulmaz isimleriden Göksel Arsoy, Beşiktaş'ta Lütfi Banat İlkokulu'nda 250 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Göksel Arsoy, Ozan Güven Oylarını Kullandı, System.String[]
YEŞİLÇAM'ın unutulmaz isimleriden Göksel Arsoy, Beşiktaş'ta Lütfi Banat İlkokulu'nda 250 nolu sandıkta oyunu kullandı. 83 yaşındaki ünlü oyuncu oy kullanma işleminin ardından, "Hayırlı olsun" diyerek okuldan ayrıldı. Oyuncu Ozan Güven de, öğle saatlerinde gelerek aynı okulda oyunu kullandı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:18 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Ozan Güven, Göksel Arsoy, Güncel
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