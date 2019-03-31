Göksel Arsoy, Ozan Güven Oylarını Kullandı

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Yeşilçam'ın Efsane İsimleri Gülşen Bubikoğlu ve Fatma Girik Seçimini Yaptı

Şenol Güneş'in Milli Takıma Gitmesine En Çok Sevinen İsim Loris Karius Oldu!