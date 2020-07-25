Göksel'den yeni şarkı

Şarkısının klibi için bir süredir yaşadığı Fethiye'nin köylerinden Kayaköy ve İnlice'nin halkı ile kamera karşısına geçen Göksel, "Ege filmi tadında bir klip oldu" dedi. Klibin yönetmen koltuğunda Eran Hakim ve Evren Topaloğlu oturdu.