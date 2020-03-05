Göksel Gümüşdağ: "17 başkanımız Kopenhag maçına gelecek" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göksel Gümüşdağ: '17 başkanımız Kopenhag maçına gelecek' - Son Dakika

Göksel Gümüşdağ: "17 başkanımız Kopenhag maçına gelecek"

6 saat önce

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 12 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacakları maç için yaptığı çağrı doğrultusunda 17 kulüp başkanının katılacağını söyledi.

Göksel Gümüşdağ:

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, 12 Mart'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile oynayacakları maç için yaptığı çağrı doğrultusunda 17 kulüp başkanının katılacağını söyledi.

Kulüpler Birliği toplantısının ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dünkü yaptığı basın toplantısında yaptığı çağrıyı Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısındaki tüm başkanlara bir kez daha yaptığını belirten Gümüşdağ, "12 Mart'ta yapacağımız Başakşehir-Kopenhag maçına hangi takımın taraftarı olursa olsun herkesi istediği forma ile Başakşehir Stadı'nda ağırlamaya hazırız. Sporting maçında Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı, Trabzonlu, Sivaslı çok misafirimiz ardı. Bundan rahatsızlık değil, mutluluk duyarız. Bayrak ve tişörtümüz olacak. Malum süreç bize farklı bir misyon yükledi. Hepimiz aslında ligde rakibimiz ama Avrupa'da bir olduğumuzu, zor günlerde kenetlenebildiğimizi gösterebilmek için 17 kulüp başkanına davet yaptım. Hepsi de memnuniyetle karşıladı ve katılacaklarını ifade ettiler. Kendilerine davetiye yollamıştım. Federasyon başkanımız ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu Bey de katılıyor. Aynı zamanda eski federasyon başkanlarımız ve milli takım hocalarımız da başta Fatih Terim, Mustafa Denizli, Abdullah Avcı... Onları da davet ederek inşallah o gün Türkiye'ye tam bir birliktelik mesajı vermek istiyoruz. Gerek UEFA gerek FIFA gerek dünya futbolseverlerine göstermek istiyoruz. Tüm kulüplere davete verdikleri cevaptan dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Kopenhag, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göksel Gümüşdağ: "17 başkanımız Kopenhag maçına gelecek"
Türkiye ve Rusya anlaşmaya vardı! İdlib Ateşkesi Mutabakatı'nın ayrıntıları belli oldu Son dakika: Moskova'daki İdlib görüşmesi sırasında TSK, Halep'te Rus keşif uçağı düşürdü Uzmanlar, Moskova'daki İdlib zirvesinden çıkan ateşkes kararını değerlendirdi

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 23:50:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Göksel Gümüşdağ: "17 başkanımız Kopenhag maçına gelecek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]