Göksel Gümüşdağ: "6. yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir'in 6 yıldır istikrarlı bir gidişat sergilediğini ifade ederek, "6. yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu" dedi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen tören ile kupayı kaldırdı. Törenin ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Gümüşdağ, röportaj alanına kendi kızı ve yönetim kurulu üyelerinin kızları ile gelerek, "Neden yanımdalar. Kızım ve yönetim kurulu üyelerimizin kızları, bunlar bizim en küçük baykuşlarımız. Onun için her maçta bizlerle beraberdiler. Onlar için de çok mutlu bir gün" şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ikinci maçında karşılaşacakları Kopenhag mücadelesini geçeceklerini söyleyerek, "Altı senenin dört senesi kıl payı kaçan şampiyonluklar ama kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Büyük bir mücadele gösterdik. Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da şu an altıncı yılımızda, altıncı yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu. Türkiye'ye hayırlı olsun. Avrupa'da da son 16'da bir rövanş maçımız var. İnşallah Kopenhag'daki rövanş maçını da geçip tüm Türkiye'ye, Türk bayrağını dalgalandıracak bir mutlulukla döneriz ve Türkiye'ye armağan ederiz" ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda devrim niteliğinde bir başarı elde ettiklerini ifade eden Başkan Gümüşdağ, şu ifadelere yer verdi:

"Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Başakşehir altı yıldır istikrarın takımı oldu. Hep planlı, programlı oldu. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Dolayısıyla her zaman zirveyi zorlayan, istikrarını koruyan, centilmenlikten asla uzak kalmayan, saha içerisinde kalmak isteyen, futbolun sadece futbol olduğunu bilen, oyuncular, teknik direktörler ve yönetim anlayışımız var. Rakiplerimizin hepsine sonuna kadar mücadele ettikleri için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz yoğun bir yıl, bir an evvel eve gidip üstümüzü değiştirelim. Müthiş bir mutluluk, büyük bir zafer, Türk futbolunda devrim niteliğinde bir başarı. Başakşehir taraftarına da sayıları az inançları çok. Hiç pes etmediler, hiç yılmadılar, her zaman bu mutluluğu bize inanarak yaşattılar. Konya maçından döndüğümde çok duygulandım, 12 hafta namağlup oynayan bir takım, iyi oynayan bir Konya'ya maçı kaydetmişti, buna rağmen konvoylarla bizi buraya getirdiler." - İSTANBUL