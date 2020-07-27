Göksel Gümüşdağ: "6. yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu" - Son Dakika

Göksel Gümüşdağ: "6. yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu"

- Göksel Gümüşdağ: "6. yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu" Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir'in 6 yıldır istikrarlı bir gidişat sergilediğini ifade ederek, "6. yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu" dedi.

- Göksel Gümüşdağ: "6. yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu"

İSTANBUL - Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Başakşehir'in 6 yıldır istikrarlı bir gidişat sergilediğini ifade ederek, "6. yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu" dedi.

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen tören ile kupayı kaldırdı. Törenin ardından Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan Gümüşdağ, röportaj alanına kendi kızı ve yönetim kurulu üyelerinin kızları ile gelerek, "Neden yanımdalar. Kızım ve yönetim kurulu üyelerimizin kızları, bunlar bizim en küçük baykuşlarımız. Onun için her maçta bizlerle beraberdiler. Onlar için de çok mutlu bir gün" şeklinde konuştu.

"6. yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu"

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu ikinci maçında karşılaşacakları Kopenhag mücadelesini geçeceklerini söyleyerek, "Altı senenin dört senesi kıl payı kaçan şampiyonluklar ama kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. Büyük bir mücadele gösterdik. Gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da şu an altıncı yılımızda, altıncı yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu. Türkiye'ye hayırlı olsun. Avrupa'da da son 16'da bir rövanş maçımız var. İnşallah Kopenhag'daki rövanş maçını da geçip tüm Türkiye'ye, Türk bayrağını dalgalandıracak bir mutlulukla döneriz ve Türkiye'ye armağan ederiz" ifadelerini kullandı.

"Başakşehir 6 yıldır istikrarın takımı oldu"

Türk futbolunda devrim niteliğinde bir başarı elde ettiklerini ifade eden Başkan Gümüşdağ, şu ifadelere yer verdi:

"Üzerimizde büyük bir sorumluluk var. Başakşehir altı yıldır istikrarın takımı oldu. Hep planlı, programlı oldu. Bundan sonra da böyle olmaya devam edecek. Dolayısıyla her zaman zirveyi zorlayan, istikrarını koruyan, centilmenlikten asla uzak kalmayan, saha içerisinde kalmak isteyen, futbolun sadece futbol olduğunu bilen, oyuncular, teknik direktörler ve yönetim anlayışımız var. Rakiplerimizin hepsine sonuna kadar mücadele ettikleri için çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz yoğun bir yıl, bir an evvel eve gidip üstümüzü değiştirelim. Müthiş bir mutluluk, büyük bir zafer, Türk futbolunda devrim niteliğinde bir başarı. Başakşehir taraftarına da sayıları az inançları çok. Hiç pes etmediler, hiç yılmadılar, her zaman bu mutluluğu bize inanarak yaşattılar. Konya maçından döndüğümde çok duygulandım, 12 hafta namağlup oynayan bir takım, iyi oynayan bir Konya'ya maçı kaydetmişti, buna rağmen konvoylarla bizi buraya getirdiler."

Göksel Gümüşdağ: 6. yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:50

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ: '6. yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu' - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı Çapa Tıp Fakültesi Dekanı, korkutan veriyi paylaştı: Korona nedeniyle önceki döneme göre iki katı başvuru var İzmir'de iki kadını taciz eden adamı vatandaşlar etkisiz hale getirdi Son Dakika: Spot altının ons fiyatı tüm zamanların rekorunu kırdı Demet Akalın, ünlü isimlerin kadına şiddete tepki göstermek için başlattığı akıma ateş püskürdü Son Dakika: Milyonlarca adayın merakla beklediği üniversite sınavı sonuçları açıklandı MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı Yaşlı çift, kümese attıkları köz yüzünden çıkan yangında hayatlarını kaybetti Mehmet Topal'dan Beşiktaş iddialarına yanıt: UEFA maçından sonra oturur, konuşuruz Juventus üst üste 9. kez şampiyon oldu, Merih Demiral tarihe geçti Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük TFF 1. Lig play-offunda finale çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giydiği Başakşehir forması emekli edildi
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı         
22:15
Rusya yeni silahlarıyla gövde gösterisi yaptı, dünya o anları konuştu Rusya yeni silahlarıyla gövde gösterisi yaptı, dünya o anları konuştu         
21:59
Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaştı Galatasaray, Göztepe'den ayrılan Beto ile anlaştı         
21:43
Premier Lig'de Watford ile Bournemounth küme düşerken, Trezeguet'nin takımı ligde kaldı Premier Lig'de Watford ile Bournemounth küme düşerken, Trezeguet'nin takımı ligde kaldı         
21:24
Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti Cenaze dönüşü şarampole yuvarlanan araçtaki 3 kardeş hayatını kaybetti         
21:21
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak, öğrenciler güvende olacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okullar gerekli hazırlıklar yapılarak açılacak, öğrenciler güvende olacak         
21:07
Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, kriz yaratan G.Saray formalı fotoğrafına açıklık getirdi Kasımpaşalı Yusuf Erdoğan, kriz yaratan G.Saray formalı fotoğrafına açıklık getirdi         
20:31
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü         
20:07
Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor Ozan Kabak, 35 milyon euroya Liverpool'a transfer oluyor         
19:55
Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını Yargıtay, eşini öldüren şahsın müebbet hapis kararını "tahrik" indirimi uygulanmadığı gerekçesiyle bozdu         
19:43
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti         
18:44
Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti Çocuklarını parka gönderen anne, kendisini doğal gaz borusuna asıp intihar etti         
17:58
Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede Vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in SMS ve WhatsApp görüşmeleri kriminal incelemede         
17:43
Balkondan düşen çocuk, vatandaşın dikkati sayesinde ölümden kurtuldu Balkondan düşen çocuk, vatandaşın dikkati sayesinde ölümden kurtuldu         
16:55
Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı Maicon, sosyal medyadan duyurdu: Şimdi Galatasaray'a dönme zamanı         
16:18
Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor Fransızları Akdeniz'de Türkiye korkusu sardı! Hava ve denizde askeri güçler birleşiyor         
16:13
"Sarı kız" örümceği korkusu! Akrep, fare ve kertenkele yiyor         
15:47
Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı Ebru Şahin ile dudak dudağa yakalanan Cedi Osman, ilk kez sevgilisiyle fotoğraf paylaştı         
15:24
Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır Son Dakika: MSB'den Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına çok sert tepki: O eller kırılır         
15:11
Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı Öldürülen taksicinin cansız bedeni 20 metre sürüklenerek odunluğa saklandı         
14:54
Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı Küçük çocuğun saçları metro istasyonundaki yürüyen merdivenlere sıkıştı         
14:47
Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler Düğün öncesi gelinlik ve damatlıkla Ayasofya Camii'ne gelip dua ettiler         
14:43
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'nın Muğla'daki barı kapatıldı! Duvarlarına "katil" yazıldı         
14:37
Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi Sezonun 11'ini belirleyen Rıdvan Dilmen, gol kralı Sörloth'a yer vermedi         
14:27
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Kaan Ayhan'ı kadrosuna katıyor         
13:11
Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar Ebru Şallı, tatil fotoğrafı paylaştığı için kendisine tepki gösterenlere isyan etti: Ölmemi istiyorlar         
12:12
Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor Sıcaktan bunalan Antalyalılar Konyaaltı Sahili'nde sabahlıyor         
12:07
Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta Yıldız Tilbe: Bülent Ersoy bacaklarıma hasta         
11:51
Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan Koronavirüse rağmen yat partileri hız kesmiyor! İstanbul'dan "pes" dedirten bir görüntü daha         
11:45
CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu CHP'de ilk kez başörtülü bir isim Parti Meclisi için aday oldu         
11:05
7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı 7 aydır kayıp olan Gülistan Doku'nun erkek arkadaşı tarafından 2 gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2020 09:24:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Göksel Gümüşdağ: "6. yaşında Türkiye'nin yeni şampiyonu Başakşehir oldu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei