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Göksel Gümüşdağ'a corona virüs önlemi
28 dakika önce
Kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını ve sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna duyururuz.
Kulüpten yapılan açıklamada "Başkanımız Göksel Gümüşdağ'ın ilk test sonucunun negatif çıkmasına rağmen yarın akşam kesinleşecek olan 2. test sonuçları çıkana kadar hastanede koruma amaçlı izolasyon altında kalacağını ve sağlık durumunun iyi olduğunu kamuoyuna duyururuz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:06
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