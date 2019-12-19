Göksel Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Göksel Gümüşdağ, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Göksel Gümüşdağ, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Göksel Gümüşdağ, AA'nın

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Gümüşdağ; haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.

Göksel Gümüşdağ, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'e ait "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde İsa Terli imzası taşıyan "İstanbul'un incisi" fotoğrafını seçti.

Başkan Gümüşdağ, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.

Medipol Başakşehir Fk, Göksel Gümüşdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:36 Kaynak: AA
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