İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri tarafından yurt içi ve yurt dışında çekilen fotoğrafları inceleyen Gümüşdağ; haber, yaşam ve spor kategorilerinde oy kullandı.
Göksel Gümüşdağ, haber kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'e ait "İsrail polisinden Mescid-i Aksa'da saldırı" başlıklı fotoğraftan yana tercihini kullanırken, yaşam kategorisinde İsa Terli imzası taşıyan "İstanbul'un incisi" fotoğrafını seçti.
Başkan Gümüşdağ, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" adlı fotoğrafına oy verdi.