Göksel Gümüşdağ: "Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız" - Son Dakika
Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ: 'Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız' - Son Dakika Spor

Göksel Gümüşdağ: "Arda, Galatasaray'a gitmek isterse kolaylık sağlarız"

6 saat önce

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a gitmek istemesi halinde kendisine kolaylık sağlayacaklarını söyledi.

Göksel Gümüşdağ:

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Arda Turan'ın Galatasaray'a gitmek istemesi halinde kendisine kolaylık sağlayacaklarını söyledi.


Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli futbolcu Arda Turan'ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Ardan'nın, Galatasaray'a transfer olacağı yönünde çıkan haberlere cevap veren Gümüşdağ, "Arda Turan, Galatasaray'a dönmek isterse kolaylık sağlayacağımızı ilk günden beri söylemiştik. Arda bugün Arda olduysa bu Galatasaray Spor Kulübü sayesindedir. Ne zaman müsaade isterse Emre'ye yaptığımı ona da yaparım" dedi.


Gümüşdağ, ayrıca Arda'nın kendileriyle ilk görüştüğü zaman da; 'önceliğim Galatasaray, orası olmazsa Başakşehir' dediğini hatırlattı. - İSTANBUL

Göksel Gümüşdağ, Galatasaray, Arda Turan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
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