Göksel Gümüşdağ: Bu takım imkansıza inanmadı, imkansızı başardı - Son Dakika

Göksel Gümüşdağ: Bu takım imkansıza inanmadı, imkansızı başardı

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Tüm teknik ekip ve futbolcuları da kutluyorum.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Tüm teknik ekip ve futbolcuları da kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Yönetim kurulunun tamamı çok önemli bir mücadele verdiler. Bu işe çok inandılar. Türk futbolunda bir devrim niteliğinde başarı hikayesi yazıldı" dedi.

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, turuncu-lacivertli ekibin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Tüm teknik ekip ve futbolcularını kutlayan Gümüşdağ, "2014 yılında bir avuç arkadaşımızla Başakşehir Kulübü'nü kurduk. 6'ncı yılımızda Başakşehir, Türkiye'nin 6'ncı şampiyonu oldu. Tabii bir avuç taraftarımız var ama inançları çok yüksek. 4-5 yıldır kıl payı kaçırdığımız şampiyonluk vardı. Hiç yılmadık hep mücadele ettik ve inancımızı hiç yitirmedik. Bu takım imkansızı başardı. Tüm teknik ekip ve futbolcuları da kutluyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Yönetim kurulunun tamamı çok önemli bir mücadele verdiler. Bu işe çok inandılar. Türk futbolunda bir devrim niteliğinde başarı hikayesi yazıldı. Türkiye'nin yeni şampiyonu hayırlı uğurlu olsun. Kupayı ise sağlık çalışanlarına armağan ediyoruz. Sağlık çalışanları da bu yılın şampiyonudur" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 01:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ: Bu takım imkansıza inanmadı, imkansızı başardı - Son Dakika Spor
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