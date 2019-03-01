Göksel Gümüşdağ'dan Demirören'e Teşekkür
39 dakika önce
İSTANBUL / DHAMedipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı Yıldırım Demirören'e teşekkür etti.
İSTANBUL/ DHA
Medipol Başakşehir
Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ
, Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı Yıldırım Demirören
'e teşekkür etti.
Göksel Gümüşdağ'ın kulüpten paylaşılan teşekkür mesajı şöyle;
"Sayın Yıldırım Demirören'e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı
olarak görev aldığı süre boyunca Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim.
Özellikle Kulüpler Birliği Başkanlığım süresince, hem kulüplerimizin finansal kaynaklarına büyük etki yaratan yayın ihalesi sürecindeki yapıcı rolü, hem de öncüsü olduğum, Video Hakem Teknolojisi'nin hayata geçirilmesi konusundaki işbirliğinden dolayı kendisine minnettarım. Sayın Yıldırım Demirören'e bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim.
Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu
Başkanlığı görevini Haziran ayındaki seçim dönemine kadar vekaleten yürütecek olan Sayın Hüsnü Güreli
'ye de başarılar dilerim."
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:30 Kaynak: DHA
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