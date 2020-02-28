Göksel Gümüşdağ'dan Kopenhag yorumu - Son Dakika
Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ'dan Kopenhag yorumu - Son Dakika Spor

Göksel Gümüşdağ'dan Kopenhag yorumu

6 saat önce

Tüm takım taraftarlarını maça davet eden Gümüşdağ; "Türkiye'de rakip olabiliriz ama AVrupa'da biriz, bu konuda netiz. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Sivas, Göztepe... Tüm takımlarımızı Kopenhag maçına bekliyorum.

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Tüm takım taraftarlarını maça davet eden Gümüşdağ; " Türkiye'de rakip olabiliriz ama AVrupa'da biriz, bu konuda netiz. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon, Sivas, Göztepe... Tüm takımlarımızı Kopenhag maçına bekliyorum. Onları burada misafir etmek istiyorum. Bayraklarımızla takımlarımızın yanında olacağız. Bu maçlarda rakip taraftar, takım fanatikliği yapacak durumda değiliz. Bizi destekleyeceklerine yürekten inanıyorum" dedi.


"2000 yılında Okan Hoca ile Parken'deydik"


2000 yılında Galatasaray'ın kazandığı UEFA Kupası maçında Kopenhag'ın kullandığı Parken Stadı'nda olduğunu söyleyen Gümüşdağ; "Siz iyi oynadığınız sürece her takım kolay. Sporting'in 128 yıllık tarihi var. Sadece 2 sezon Avrupa'ya kalamamışlar. Turu geçeceklerinden o kadar emindiler ama turu geçen taraf biz olduk. İnanıp mücadele ettiğimizde başaramayacağımız şey yok. Yıllar önce Galatasaray'ın UEFA Kupası finalinde de Okan hocam ile Kopenhag'ın stadındaydık. O sahada ben tribünde... İnşallah yine benzer başarılar yaşarız." sözlerini kullandı.


Galatasaray, Kopenhag, Türkiye, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:17 
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