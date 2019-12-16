Göksel Gümüşdağ'dan kura yorumu

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sporting Lizbon ile eşleştikleri kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.



TRT Spor'a konuşan Göksel Gümüşdağ, Portekiz ekibi karşısında iyi bir skor alarak turu geçmek istediklerini dile getirdi.



Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde;



"Gerçekten hiç kolayımız yok. Bir önceki grubumuzda gerek Roma, gerek Gladbach vardı. Grupların en zoruydu. Gerek teknik direktörümüz, gerek oyuncu kardeşlerimiz inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Türkiye'nin Avrupa'da oynayan tek takımı durumuna geldik. Sporting Lizbon, 120 yaşında bir takım. Bütçeleri 200 milyon euro. Gerçekten, kurada belki en zorlarından birini çektik. Çıkıp elimizden geleni yapacağız. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Zor ama biz zoru seviyoruz. Başakşehir zoru sever. Gladbach'ı yenip gelmek başka bir duygu. Biz bunu başardık. Futbol bu. Yol, saat farkı var ama biz buna rağmen iyi bir netice elde edip bu turdan çıkmak istiyoruz."



