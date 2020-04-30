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Göksel Gümüşdağ'dan Mustafa Cengiz için "geçmiş olsun" mesajı
6 saat önce
Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajında Gümüşdağ, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum.
Kulübün Twitter hesabında yer alan mesajında Gümüşdağ, "Galatasaray Kulübü Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'e 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını umuyorum." görüşlerine yer verdi
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1.05.2020 06:42:01. #1.13#
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