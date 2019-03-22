Göksel Gümüşdağ'dan Özhan Canaydın İçin Anma Mesajı
38 dakika önce
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 9. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü
Başkanı Göksel Gümüşdağ
, Galatasaray
'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın
'ın vefatının 9. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan mesajında Gümüşdağ, "Değerli büyüğüm Sayın Özhan Canaydın'ın aramızdan ayrılışının 9. yılında kendisini saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Kulüpler Birliği Vakfı
başkanlığı döneminde birlikte çalışmaktan onur duyduğum Sayın Canaydın'ın, sergilemiş olduğu örnek spor adamı kimliğinin yanısıra, birleştirici tavrı ve Türk futboluna vermiş olduğu hizmetler unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:53 Kaynak: AA
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