Son Dakika Haberleri: Göksel Gümüşdağ'dan Özhan Canaydın İçin Anma Mesajı

Göksel Gümüşdağ'dan Özhan Canaydın İçin Anma Mesajı

38 dakika önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 9. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Göksel Gümüşdağ'dan Özhan Canaydın İçin Anma Mesajı, System.String[]
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray'ın eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın vefatının 9. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajında Gümüşdağ, "Değerli büyüğüm Sayın Özhan Canaydın'ın aramızdan ayrılışının 9. yılında kendisini saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı döneminde birlikte çalışmaktan onur duyduğum Sayın Canaydın'ın, sergilemiş olduğu örnek spor adamı kimliğinin yanısıra, birleştirici tavrı ve Türk futboluna vermiş olduğu hizmetler unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:53 Kaynak: AA

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