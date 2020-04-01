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Göksel Gümüşdağ'dan taraftarlara teşekkür mesajı
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle bir süre hastanede kalan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ taraftarlara teşekkür etti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle bir süre hastanede kalan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ taraftarlara teşekkür etti.
Turuncu-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan teşekkür mesajında Gümüşdağ, "Bu zorlu süreçte yanımda olan başta 1453 Başakşehirliler grubu olmak üzere tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yeniden buluşup aynı hedef doğrultusunda birlikte yürümek dileğiyle." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 10:22 Kaynak: AA
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