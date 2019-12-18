Göksel Gümüşdağ'dan TFF'ye çağrı: 'İptal edilsin' - Son Dakika
Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ'dan TFF'ye çağrı: 'İptal edilsin' - Son Dakika Spor

Göksel Gümüşdağ'dan TFF'ye çağrı: 'İptal edilsin'

6 saat önce

Göksel Gümüşdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol kamuoyunda tartışmalara neden olan harcama limitlerindeki değişiklik hakkındaki görüşlerini aktardı.

Göksel Gümüşdağ'dan TFF'ye çağrı: 'İptal edilsin', System.String[]

Göksel Gümüşdağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbol kamuoyunda tartışmalara neden olan harcama limitlerindeki değişiklik hakkındaki görüşlerini aktardı.


"Başta Sayın TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ve yönetim kuruluna şöyle bir önerim var." diyen Gümüşdağ, "Madem finansal fair play konusunda geçmişte konuşulan taleplerin bugün tam tersi düşünülüyor, o zaman kulüplerin çoğunluğunun imzasıyla yüzde 40 sapma oranının tekrar yüzde 30'a düşürülmesi yönünde karar alınması doğru olacaktır. Kulüplerin çoğunluğunun imzası alındığı takdirde, yeniden yüzde 30'a indirilmesi isabetli olur. TFF üzerinden de 'Şu kulüpler adına yapıldı', 'Şunun için yapıldı' gibi kirli haberler kaybolmuş olur. Ben İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı olarak, yüzde 40'ın yeniden yüzde 30'a indirilmesi için ilk imzayı atmaya hazırım." ifadelerini kullandı.


"Taviz veriyormuş algısı oluştu"


TFF Başkanı Nihat Özdemir'e haksızlık yapıldığını dile getiren Gümüşdağ, şöyle konuştu:


"Bazı kulüpler bu konuda farklı görüşler beyan etti. Çok iyi hatırlıyorum, 29 Ağustos'ta Kulüpler Birliği Vakfının genel kurulunu Riva'da yapmıştık. Toplantıda, geçiş sürecindeki ilk yıl bu yüzde 30'un yüzde 40'a, hatta yüzde 50'ye çıkarılmasını dillendirenler oldu. Dolayısıyla kulüplerin isteği doğrultusunda TFF, böyle bir talebi hayata geçirdi. Burada haksızlık etmek çok doğru değil. Aynı zamanda, yayın ihalesi gelirinde bu talimattan sonra yüzde 13'lük bir düşüş oldu. O talimatlardan federasyon başkanı asla taviz vermedi, vermemeli, vermiyor. Bizler de kulüpler olarak asla taviz vermemeliyiz. Bugüne kadar finansal fair play talimatlarından taviz verdiğimiz için Türk futbolunun durumu ortada. Bu karar böyle geçirildi ama iyi anlatılamadı ya da kamuoyunda iyi anlaşılmadı. Sanki TFF taviz veriyormuş algısı oluştu."


"Yüzde 10, kulüplerin sorunlarını çözmüyor ki"


Fair play talimatlarına uyulmasının kulüplerin geleceği için büyük önem taşıdığının altını çizen Başkan Gümüşdağ, "Buradaki yüzde 10 kulüplerin sorunlarını çözmüyor ki. Finansal fair play talimatında ne deniyorsa, bunu yerine getirmek zorundayız." diye konuştu.


Gümüşdağ, talimatlara uymayan kulüplerin yaptırımlarla karşılaşabileceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Belki transfer yapmayacağız, belki mevcut kadroyu boşaltmadan transfer yapamayacağız. Bunu madem milat kabul ettik, bu miladın arkasında dimdik durmaya hazırız. Buna TFF Başkanı öncülük ediyor, Bankalar Birliği işin içinde. Bizim de bir mali disipline katılmamız gerekli. Yapılan değişiklik sanki kulüpleri rahatlattı. Bu tamamen bir algı, doğru değil. TFF Başkanı'nın iyi niyetinden şüphem yok. 29 Ağustos'ta yaptığımız genel kurulu dün gibi hatırlıyorum. Oradaki değerlendirmeler neticesinde TFF'de böyle bir karar alındı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet (Sepil) Bey de bu karara katıldığı için, görüştüler ve talimat değişikliği yapıldı."


"Eskiye dönmenin doğru olacağını düşünüyorum"


Göksel Gümüşdağ, TFF'nin yeni bir talimat değişikliğiyle bütçe sapma limitini yüzde 40'tan yüzde 30'a tekrar düşürmesi gerektiğini yineledi.


Kulüplerin çoğunluğunun rızasıyla, hızlıca bu değişikliğin yapılabileceğini kaydeden Gümüşdağ, sözlerini şöyle tamamladı:


"Tamamen disipline olmuş bir durum var. Bugün itibarıyla söylüyorum, ilk imzayı atmaya hazırım. Hemen TFF Yönetim Kurulu toplanır, bu kararı alır. Çoğunluğun imzası varsa, hemen bu kararın aynı şekilde eskiye dönmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Zaten şu an çoğunluk var gibi gözüküyor. 9'un bir fazlası yeterli. 13-14 kulüp imza atmaya hazır. Görüyorum ki kamuoyunda çok farklı bir algı oluşturuyorlar. Gerçekten bu mali disiplin konusunda Nihat Bey'i çok iştahlı ve istekli buluyorum. Bizler de öyleyiz, öyle olmalıyız. Çünkü kulüplerin durumu gerçekten oldukça sıkıntılı, içler açısı. O yüzden bir an evvel bu mali disiplini uygulamamız gerek. Bu geçiş süresinde bile çok disiplinli bir ekip var. O ekiple bizim profesyonellerin hepsi çalışma halinde. İnanıyorum ki bu ciddiyet ve planlama ile gidilirse, ülke futbolu çok daha iyi bir noktaya gelir."


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Türkiye Futbol Federasyonu, Göksel Gümüşdağ, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:17 
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