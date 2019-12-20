Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya tepki - Son Dakika
Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya tepki - Son Dakika Spor

Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya tepki

6 saat önce

İşte o sözler: Savunmamızda 32 benzer örnek sunduk. Bizim asker selamından sonra da 5 asker selamı yapıldı.

Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya tepki, System.String[]

İşte o sözler:


Savunmamızda 32 benzer örnek sunduk. Bizim asker selamından sonra da 5 asker selamı yapıldı. UEFA'ya kararın çifte standart olduğunu söyledik. Kınamayı kabul etmiyoruz, kınanacak bir şey yapmadık. Tahkim kuruluna itiraz edeceğiz!

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:55 
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