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Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya tepki
6 saat önce
İşte o sözler: Savunmamızda 32 benzer örnek sunduk. Bizim asker selamından sonra da 5 asker selamı yapıldı.
İşte o sözler:
Savunmamızda 32 benzer örnek sunduk. Bizim asker selamından sonra da 5 asker selamı yapıldı. UEFA'ya kararın çifte standart olduğunu söyledik. Kınamayı kabul etmiyoruz, kınanacak bir şey yapmadık. Tahkim kuruluna itiraz edeceğiz!
Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:55
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