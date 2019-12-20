Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya tepki

İşte o sözler:



Savunmamızda 32 benzer örnek sunduk. Bizim asker selamından sonra da 5 asker selamı yapıldı. UEFA'ya kararın çifte standart olduğunu söyledik. Kınamayı kabul etmiyoruz, kınanacak bir şey yapmadık. Tahkim kuruluna itiraz edeceğiz!