Son Dakika Haberleri: Göksel Gümüşdağ'dan Yıldırım Demirören'e Teşekkür Mesajı

Göksel Gümüşdağ'dan Yıldırım Demirören'e Teşekkür Mesajı

18 dakika önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirören'e Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Göksel Gümüşdağ'dan Yıldırım Demirören'e Teşekkür Mesajı, System.String[]
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından istifa eden Yıldırım Demirören'e Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Gümüşdağ, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Yıldırım Demirören'e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak görev aldığı süre boyunca Türk futboluna verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederim. Özellikle Kulüpler Birliği başkanlığım süresince, hem kulüplerimizin finansal kaynaklarına büyük etki yaratan yayın ihalesi sürecindeki yapıcı rolü hem de öncüsü olduğum Video Hakem Teknolojisi'nin hayata geçirilmesi konusundaki iş birliğinden dolayı kendisine minnettarım. Sayın Yıldırım Demirören'e bundan sonraki yaşamında başarılar dilerim. Bu vesileyle Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini haziran ayındaki seçim dönemine kadar vekaleten yürütecek Sayın Hüsnü Güreli'ye de başarılar dilerim."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:25 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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