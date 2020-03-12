Göksel Gümüşdağ: Gelecek hafta oynayacakmış gibi hazırlık yapacağız - Son Dakika
Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ: Gelecek hafta oynayacakmış gibi hazırlık yapacağız - Son Dakika Spor

Göksel Gümüşdağ: Gelecek hafta oynayacakmış gibi hazırlık yapacağız

6 saat önce

özel açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ: Gelecek hafta oynayacakmış gibi hazırlık yapacağız, System.String[]
özel açıklamalarda bulundu. Kopenhag Kulübü yetkilileri ile bugün görüştüklerini söyleyen Gümüşdağ, şu anda kendilerine rövanş maçıyla ilgili ulaşan bir erteleme talebi olmadığını söyleyerek, "UEFA'dan bize gelen bir bilgi yok. Kopenhag Kulübü'yle de bugün görüştük. Görüşmemizde önümüzdeki haftaki maçın sadece seyircisiz oynanacağı doğrultusunda UEFA'nın aldığı bir karar var. Bundan sonra da bir gelişme olursa, biz de bilgi sahibi oluruz" diye konuştu.

"UEFA'NIN BİR KARARI OLURSA, SAYGI DUYMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Koronavirüs nedeniyle Avrupa'da şu anda sıkıntılı bir süreç olduğunu söyleyen Göksel Gümüşdağ, "Dolayısıyla gelişmelere göre hareket etmek gerekiyor. Şu an bir şey söylemek çok doğru olmaz. Eğer bu salgın, virüs böyle devam edecekse, Avrupa için böyle bir karar almak elzem olabilir. Şu an için Türkiye'de böyle bir şey yok. İnşallah Türkiye'de bu şekilde devam eder. Şu ana kadar ülkemizde büyük bir salgına rastlanmadı. Onun için biz, bu akşamki maça çıkıyoruz. Rövanş maçına da çıkacakmışız gibi planlama yapıyoruz. UEFA'nın da bir kararı olursa saygı duymaktan başka çaremiz yok" ifadelerini kullandı.

"MAÇLARIN OYNANMASI İÇİN BAKANLIKLAR BİR SAKINCA GÖRÜRSE, GEREĞİNİ YAPARLAR"

Türkiye'de maçların ertelenmesi gibi bir durumun şu anda söz konusu olmadığını vurgulayan Gümüşdağ, "O konu, Spor Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Bizim konumuz değil. Böyle bir sakınca görürlerse, onlar bir değerlendirme yaparlar fakat gün gün farklı gelişmeler olabilir. Muhtemelen bununla ilgili Spor Bakanlığımız, federasyonumuz ve Sağlık Bakanlığımızın bir çalışması vardır. Bu toplu alanlarda bulunmak da şu an için çok doğru değil. Hepimizin dikkat etmesi lazım. Hijyenik olmak gerekiyor. Bİzler de dikkat ediyoruz. Ben özellikle buradaki taraftarlarımıza dikkat etmelerini söylüyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Gümüşdağ, bu akşam oynanacak maç öncesinde statta bütün temizlik önlemlerinin alındığını vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları


Göksel Gümüşdağ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:24 Kaynak: DHA
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