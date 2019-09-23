Son Dakika Haberleri: Göksel Gümüşdağ: "Hakemler iyi niyetli değil"
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Göksel Gümüşdağ: "Hakemler iyi niyetli değil"

1 saat önce

- Göksel Gümüşdağ: "Hakemler iyi niyetli değil"İSTANBUL - Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş maçının ardından hakemler hakkında konuştu.

- Göksel Gümüşdağ: "Hakemler iyi niyetli değil"

İSTANBUL - Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş maçının ardından hakemler hakkında konuştu. İlk yarının son dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili konuşan Gümüşdağ, "Düdüğü çalamayan ve VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında 1-1 sona eren Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinin ardından Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın ardından maçın hakemleriyle ilgili açıklamada bulundu. Beşiktaş Kulübü'ne ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Gümüşdağ, "Bugün konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Maçta konuşulacak çok pozisyon var ama bu öyle bir pozisyon ki, bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmez ise, Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz, futbolu ayağa kaldırmakta zorlanırız" diye konuştu.

Göksel Gümüşdağ: Hakemler iyi niyetli değil

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 11:32 Kaynak: İHA
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Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ: Hakemler iyi niyetli değil
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