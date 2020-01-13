Göksel Gümüşdağ, İBB'deki görevini yarın bırakacağını açıkladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ, İBB'deki görevini yarın bırakacağını açıkladı - Son Dakika Spor

Göksel Gümüşdağ, İBB'deki görevini yarın bırakacağını açıkladı

6 saat önce

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis 1. Başkan Vekilliği görevinden yarın istifa edeceğini açıkladı.

Göksel Gümüşdağ, İBB'deki görevini yarın bırakacağını açıkladı, System.String[]

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis 1. Başkan Vekilliği görevinden yarın istifa edeceğini açıkladı.

Gümüşdağ, turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, "2004 yılından beri büyük bir onurla yürüttüğüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili görevimden yarın itibari ile ayrılacağımı bildirmek istiyorum. Bu şerefli makamdaki mesaim bir meclis üyesi olarak sürecek ve siz tüm meclis üyesi dostlarıma ve tabii ki Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İstanbul için elimden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğim. Partimin genel başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'a da desteği ve güveni için bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Göksel Gümüşdağ, son bir yılda iş hayatındaki artan tempo ile Medipol Başakşehir'in performansının bu kararı almada kendisini teşvik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İtiraf etmeliyim ki Başakşehir'e olan sevgim benim için gerçek bir tutkuya dönüştü. Kararımdaki büyük etken Başakşehir Futbol Kulübünün artan başarı grafiği, gerek ligde gerek Avrupa'daki artan performansı ve bu sene her zamankinden daha çok inandığım bir şampiyonluk rüyası. Dolayısıyla işime ve hedeflerime daha fazla zaman ayırabilmek için bu şerefli koltuğu bir başka arkadaşıma devretme vakti geldi. Hepinize bütün samimiyetimle teşekkür ederim. Bu vesileyle, özellikle yakın dönemde, zaman zaman 4 ayrı makamda görev aldığım çok yoğun günlerimde yanımda olan, bana anlayış gösteren ve hep destek olan sevgili eşime ve kızıma ayrıca teşekkür ederim."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Medipol Başakşehir Fk, Göksel Gümüşdağ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:30 Kaynak: AA
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