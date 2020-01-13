Göksel Gümüşdağ, İBB Meclisi görevinden istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ, İBB Meclisi görevinden istifa etti - Son Dakika Spor

Göksel Gümüşdağ, İBB Meclisi görevinden istifa etti

6 saat önce

Kararımdaki en büyük etken Başakşehir Futbol Kulübü'nün artan başarı grafiği, gerek ligde gerek Avrupa'daki artan performansı ve bu sene her zamankinden daha çok inandığım bir şampiyonluk rüyasıİSTANBUL, – Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi...

Göksel Gümüşdağ, İBB Meclisi görevinden istifa etti, System.String[]

Kararımdaki en büyük etken Başakşehir Futbol Kulübü'nün artan başarı grafiği, gerek ligde gerek Avrupa'daki artan performansı ve bu sene her zamankinden daha çok inandığım bir şampiyonluk rüyası

İSTANBUL, – Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili görevinden ayrıldığını açıkladı.

Gümüşdağ, bu kararı iş hayatının artan temposu ve Başakşehir'in yükselen başarı grafiği sebebiyle aldığını belirtti.

Medipol Başakşehir Kulübü'nün resmi internet sitesinde başkan Göksel Gümüşdağ imzası ile konuyla ilgili paylaşılan yazıda şu ifadelere yer verildi:

"2004 yılından beri büyük bir onurla yürüttüğüm İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Birinci Başkan Vekili görevimden yarın itibari ile ayrılacağımı bildirmek istiyorum. Bu şerefli makamdaki mesaim bir meclis üyesi olarak sürecek ve siz tüm meclis üyesi dostlarıma ve tabi ki sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Istanbul için elimden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğim.

Partimin genel başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'a da desteği ve güveni için bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Özellikle son 1 yıldır, gerek iş hayatımın artan temposu, gerek Başakşehir'in performansı beni bu seçimi yapmaya teşvik etti ve bugün itibarıyla bu kararı aldığımı sizlere duyurmak istiyorum.

İtiraf etmeliyim ki Başakşehir'e olan sevgim benim için gerçek bir tutkuya dönüştü. Kararımdaki büyük etken Başakşehir Futbol Kulübü'nün artan başarı grafiği – gerek ligde gerek Avrupa'daki artan performansı ve bu sene her zamankinden daha çok inandığım bir şampiyonluk rüyası.

Dolayısıyla işime ve hedeflerime daha fazla zaman ayırabilmek için bu şerefli koltuğu bir başka arkadaşıma devretme vakti geldi. Hepinize bütün samimiyetimle teşekkür ederim.

Bu vesileyle, özellikle yakın dönemde, zaman zaman 4 ayrı makamda görev aldığım çok yoğun günlerimde yanımda olan, bana anlayış gösteren ve hep destek olan sevgili eşime ve kızıma ayrıca teşekkür ederim."


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Göksel Gümüşdağ, Başakşehir, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:01 Kaynak: DHA
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