Göksel Gümüşdağ: "Konuşulacak çok şey var"
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Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin.
Vodafone Park'ta oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, "Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR'a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Maçla ilgili konuşulacak çok pozisyon var. Bu öyle bir pozisyon ki bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmezse Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz ve Türk futbolunu ayağa kaldırmakta zorlanırız." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:15
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