Göksel Gümüşdağ: Kopenhag maçının gelirlerini Mehmetçiğimize bağışlayacağız! - Son Dakika
Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ: Kopenhag maçının gelirlerini Mehmetçiğimize bağışlayacağız! - Son Dakika Spor

Göksel Gümüşdağ: Kopenhag maçının gelirlerini Mehmetçiğimize bağışlayacağız!

6 saat önce

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde: "Sözlerime Allah askerlerimize güç versin temennisi ile başlıyorum.

Göksel Gümüşdağ: Kopenhag maçının gelirlerini Mehmetçiğimize bağışlayacağız!, System.String[]

Göksel Gümüşdağ'ın açıklamaları şu şekilde:


"Sözlerime Allah askerlerimize güç versin temennisi ile başlıyorum. Yaşananlardan dolayı sosyal hayata adapte olmakta zorlanıyoruz. Yine de işlerimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. FC Copenhagen maçına tüm taraftarlara açık davet gönderiyoruz. Mesele Türkiye olduğunda tek bir güç oldugumuzu göstereceğiz. 17 bin Türk bayrağı ile milli maç havası oluşturmaya çalışacağız. Maç gelirlerini Mehmetçiğimize bağışlıyoruz."

Göksel Gümüşdağ, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:37 
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