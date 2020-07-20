Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek - Son Dakika

Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, tarihi şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda devrim niteliğinde bir şampiyonluk kazandıklarını söyleyen Gümüşdağ, kutlamalara eski teknik direktör Abdullah Avcı ve eski takım kaptanı Emre Belözoğlu'nu da davet edeceklerini belirtti.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ şampiyonluk kutlamalarına eski teknik direktörleri Abdullah Avcı ve eski futbolcuları Emre Belözoğlu'nu da davet edeceklerini açıkladı.

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Başakşehir'in şampiyonluk öyküsünü anlatan Gümüşdağ, "2014 yılında bir avuç arkadaşımızla Başakşehir'i kurduk, 6. yılımızda şampiyon olduk. Bir avuç ama inancı çok yüksek olan taraftarımız... 4-5 yıldır kıl payı kaçırdığımız şampiyonluklara rağmen hiç yılmadık... Tüm teknik ekibimizi ve futbolcularımızı tebrik ederim, yönetim kurulumuzu da tebrik ederim. 2014 yılında tesislerimizde her yere şöyle yazmıştık; Her yere şöyle yazmıştık 'Zor diye bir şey yoktur, imkansız biraz zaman alır. Herkesin büyük emeği var şampiyonlukta, gerçekten hepimiz çok inandık ve bu yüzden de çok önemliydi. Türk futbolunda devrim niteliğinde bir şampiyonluk kazandık, herkese hayırlı olsun" dedi.

"GURURLA TEMSİL EDECEĞİZ"

Başakşehir'in Türkiye'yi gururla temsil etmeye devam edeceğinin altını çizen Gümüşdağ, "Başakşehir taraftarıyla şampiyonluğu kutlayacağız, bize inanan herkese teşekkür ediyorum. Biz her sene zorlu bir yarış içerisinde olduk, bize yakışan şekilde davrandık, saha içerisinde kaldık, oyun gücümüze güvendik ve şampiyon olduk. Şimdi sırada Avrupa var.. Ülkemizi temsil etmeye devam ediyoruz, en büyük arzumuz Avrupa'da da devam etmek" şeklinde konuştu.

AVCI VE BELÖZOĞLU'NA DAVET

Şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu davet edeceklerini ifade eden Gümüşdağ, "Okan Buruk hocamızla sözleşmemiz devam ediyor, gönül bağımız var ve tüm ekip aynı şekilde devam edecek. Bugün Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmamız ülkemiz açısından da önemli ve bizi memnun ediyor. Bu takımda oyuncu olan, emeği olan Emre Belözoğlu ve Abdullah Avcı'yı da şampiyonluk kutlamalarına davet edeceğiz, onların da bu anlara tanıklık etmesini istiyoruz" dedi.

"ŞAMPİYONLUĞU HAK ETTİK"

Sonuna kadar hak edilen bir şampiyonluk kazandıklarının altını çizen Gümüşdağ, "Duygularımı anlatmakta zorlanıyorum, önümüzde 100 yıllık çınarlar var ve bunlara rağmen şampiyon oluyoruz. Türkiye'de 6. şampiyon olabilmek büyük bir gurur, onur duyuyorum. Herkes ortak paydada buluştu, heyecanı yaşadı. Hep mücadele ettik, Allahımıza sığındık ve sonunda da şampiyon olduk" şeklinde konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 01:01 

Son Dakika Spor Göksel Gümüşdağ, şampiyonluk kutlamalarına Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu'nu da davet edecek - Son Dakika Spor
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