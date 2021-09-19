Son dakika haberi! Göksel Gümüşdağ: "Takımımıza, hocamıza güveniyoruz" - Son Dakika

Fenerbahçe galibiyeti sonrası konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Takımımıza, Aykut hocaya sonuna kadar güveniyoruz. Şu an hak ettiğimiz yerde değiliz. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız" dedi.

Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ŞU AN HAK ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

"Fenerbahçe gibi ligin en iyi takımlarından birine karşı bu mücadeleyi vermeleri önemliydi" diyerek sözlerine başlayan Başkan Gümüşdağ, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'ye de ayı zamanda Avrupa'da başarılar diliyoruz. Takımımıza, Aykut hocaya sonuna kadar güveniyoruz. Şu an hak ettiğimiz yerde değiliz. Başakşehir'in bu 8. sezonu, 7 sezon ve müzesinde şampiyonluk kupası olan bir takım. Hala ligin zirvesini zorlayacak bir takım. Ben buna inanıyorum. İnandığım için de 4 haftadır sabırla, güvenimiz tam olduğu için oyuncularımıza hep arkalarında durduk. Bu maçın bizim için çok önemi vardı. Fenerbahçe de başka bir takım da olabilirdi ama 4 maçta 0 puandan sonra bu maçın ayrı bir önemi vardı. Maçı aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah bundan sonraki maçlara bakacağız. Bundan sonraki maçlar için oyunculara ve teknik direktörümüze güvenimiz tam."

"PLANLAMALARIMIZ HEP UZUN VADELİ"

Süper Lig'e kötü başlamalarının herkes üzerinde bir stres oluşturduğunu aktaran Göksel Gümüşdağ, "Başakşehir olarak 3-4 hafta ile karar alacak bir takım değiliz. En büyük özelliğimiz istikrarımız, kurumsal yapımız. Her işe uzun solukla, planlamayla bakıyoruz. Aykut hoca çok tecrübeli. Planlamalarımız hep uzun vadeli. Oyuncularda da biz de de bir stres vardı, gayet doğal 4 haftada 0 puan olunca. Böyle bir puanın geleceğine inanıyorduk. Bundan sonraki puanların devam edeceğine inanıyorum. Başakşehir emin adımlarla hak ettiği yere yani zirveye doğru devam edecektir" şeklinde konuştu.

(Uygar Aydın/İHA)